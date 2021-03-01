السعودية اليوم / الأردن تسجل 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

سجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.

// انتهى //

18:57ت م

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عمّان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.// انتهى //18:57ت م0204

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