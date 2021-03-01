شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية ، اليوم ، حكم القتل قصاصًا ، بمنطقة جازان ، في عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) لقيامه بقتل / أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا , والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني .