شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة ": بدء إعطاء اللقاح عبر المركبات وتسجيل 317 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي وذلك عبر المركبات في كل من "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها" داعيةً الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (317) حالة مؤكدة وتعافي( 335) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2560) منها ( 492) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 377700) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 368640) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد

(6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6500) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47125) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).