وفد الشورى في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني اليوم بزيارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رافقهم خلالها مساعد رئيس الهيئة التنفيذي للعمليات مساعد رئيس الهيئة للمطارات المكلف الأستاذ سليمان بن أحمد البسام ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعددٌ من المسؤولين في الهيئة والمطار.

مطار الملك عبد العزيز الدولي

وتأتي هذه الزيارة في اطار اهتمام لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في الوقوف على ابرز المشروعات التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية للمطارات، واستجابة لدعوة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في قيام اللجنة بزيارة مطارات المملكة الدولية والداخلية للوقوف على أبرز المرافق والخدمات والمشاريع الرامية لتطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، نظرًا لإيمان الهيئة بالدور الكبير لمجلس الشورى في دعم مسيرة النماء والحراك الدؤوب الذي تشهده المملكة.

مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

وفي بداية الزيارة قدم المسؤولون في الهيئة والمطار عرضًا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، كما قدم شرحًا موجزًا عن المناطق التشغيلية في المطار وما تحويه صالات المطار من تقنيات وخدمات.

وتفقد الوفد خلال الزيارة جاهزية القطار الداخلي للمسافرين “منطقة APM” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يحقق الانسيابية في تنقل المسافرين داخل صالة السفر، واطلع الوفد على مركز مراقبة العمليات والتحكم الذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات العاملة في المطار، كما زار الوفد مركز الأحمال، ومراكز البيانات، ومركز المراقبة والتحكم الأمني في المطار ، ومحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والتي تربط الحجاج والمعتمرين المسافرين عبر المطار مباشرة بالحرمين الشريفين، للمساهمة في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين.

كما شملت الزيارة الاطلاع على مركز النقل الذي يشكل نقطة تجمع للمسافرين والمستقبلين لهم عبر المطار، ويوسع آفاق التنقل للمسافر.

جودة البنى التحتية

وعقب الزيارة أشاد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى هزاع القحطاني بما تم الاطلاع على خلال الزيارة مبينًا أن ما تم مشاهدته يوضح جودة البنى التحتية الموجودة في المملكة، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والزوار.

وأكد القحطاني أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيحقق نقلة نوعية على مستوى المطارات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، موضحًا الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المطار كونه الوجهة الرئيسية للحجاج والمعتمرين من مختلف قارات العالم.

وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهم: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، والأستاذ بندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبدالكريم، والأستاذ أسامه الخياري، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.

كما قام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، خلال جولتهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسافرين للمسؤولين بالمطار الذي قاموا بدورهم بالإجابة عليها.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يعد مشروعًا تنمويًا رائدًا سيساهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، وسيستوعب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة، حيث تم تصميم المطار الجديد على أعلى المعايير التي تركز على تقديم خدمات متقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج باستخدام وسائل التقنية الحديثة.



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