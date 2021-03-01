شكرا لقرائتكم خبر عن «لتبقى»: عند شراء «مركبة» ابحث عن الأكفأ في استهلاك الوقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى» أن من العوامل المهمة عند شراء مركبة جديدة هو «معيار اقتصاد الوقود»، وهو ما يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، ووحدته «كم/لتر»، «مثال: سيارة اقتصاد الوقود لها 18 كم/لتر، يعني أنها تسير 18 كيلو متراً حتى تستهلك لترا واحدا من الوقود».

وقالت: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، ما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك «البنزين» بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى 7 مستويات منحيث استهلاك الوقود «ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا».

وطالبت بالعناية في قراءة «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهرالبطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها «ممتاز+، وممتاز» باللون الأخضر، وأدناها «سيئ جدًا باللون الأحمر»، حيث يمثل المستوى الأعلى «ممتاز +» أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى «سيئ جداً» أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتنقسم بطاقة «اقتصاد الوقود في المركبات» إلى فئتين بحسب استخدام المركبة، الأولى: بطاقة سيارات الركوب «السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل»، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة «سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق».

وتضم «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع «اسم الشركةالصانعة»، والاسم التجاري للمركبة «طراز المركبة»، وسعة المحرك «بالسنتمتر المكعب»، وسنة الموديل، ونوع المركبة: «سيارة ركوب، شاحنة خفيفة»، وقيمة اقتصاد الوقود «كيلومتر لكل لتر»، ومستوى اقتصاد الوقود «ممتاز+، ممتاز، جيد جداً»، ونوع الوقود «بنزين 95، 91، ديزل»، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.

وتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى «لون» وآخر بـين 4.5% إلى 5.5 %.

كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).