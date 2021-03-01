شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: القصاص من مواطن قتل آخر خنقا وحرقا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين)، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة جازان، بحق عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.