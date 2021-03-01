تقرير / برنامج جودة الحياة ... خطوات متلاحقة لتمكين قطاع الهوايات



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أسند إلى مركز برنامج جودة الحياة مهمة تنفيذ عدة مبادرات تختص بقطاع الهوايات بوصفها عمل اجتماعي غير ربحي يمارس بصورة فردية أو اجتماعية ، وأطر ضمن رؤية المملكة 2030، وفق مسارات " التنظيم للقطاع، وتحفيز أندية الهوايات، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتطوير بوابة أندية الهواة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالهوايات في المجتمع " .

واعتمد المركز جهة إشرافية فنية على الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المتخصصة بالهوايات في 2020م، وأسس لذلك وحدة إشرافية تتكون من ثلاثة أقسام " التأسيس، والتمكين، والإشراف " يندرج تحت مسؤوليتها عدة مهام، منها معالجة طلبات التأسيس، وقياس أداء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المرتبطة بالهوايات بما في ذلك أندية الهواة، والموافقة على إقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات ، وإجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة لرفع كفاءة الأداء الفني لهذه للجمعيات والمؤسسات المعنية وضمان استمراريتها وكفاءة تشغيلها.

وفي سياق التأسيس لقطاع الهوايات ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، تم اعتماد تأسيس جمعية أندية الهواة (هاوي) ولائحتها الأساسية، بعضوية 11 جهة حكومية، لتصبح الكيان المعني بتأسيس وتمكين أندية الهواة برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، وستعمل جميع الجهات الحكومية المؤسسة على توحيد الجهود للوصول إلى مستهدفات الهوايات .

ومن خلال "هاوي" سيتمكن الهواة من إنشاء وتسجيل أنديتهم وممارسة الهوايات بالمملكة، وستعمل الجمعية على توفير البيئة الجاذبة التي تساعد على تحسين جودة أنشطة الهوايات

ويوفر "هاوي" أسواقاً محلية تسهم في توطين صناعة أدوات ومعدات الهواة، إذ يستهدف برنامج جودة الحياة في هذا العام الوصول إلى أكثر من 1000 نادي للهواة في جميع مناطق المملكة، وسيرتفع هذا العدد في الأعوام التالية بشكل كبير، وسيقدم "هاوي" حزمة من البرامج المحفزة لأندية الهواة بالشراكة مع القطاع الخاص يساعد أندية الهواة على تقديم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية وأخرى متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق آلية منظّمة وعمل احترافي يساعد على تحسين جودة الحياة في المدن وينمي قدرات الهواة ويشغل أوقاتهم فيما هو مفيد.

وسعياً من مركز برنامج جودة الحياة لرفع وترسيخ الوعي بقيمة وأهمية الهوايات وتحفيزاً لشرائح المجتمع على ممارسة الهوايات الرياضية والثقافية والترفيهية ،أسهم في دعم وإقامة عدة فعاليات بهدف التعريف بقطاع الهوايات في المملكة، وشارك في فعاليتي "تنفس" و"منتدى مناعة الرقمي" بالإضافة إلى أكثر من 10 لقاءات على منصة "هايتس بوديوم" موجهه لأصحاب الهوايات والمهتمين بالهوايات .

ويقوم مركز برنامج جودة الحياة بالتعاون مع الجهات الحكومية على تطوير دليل وطني لتصنيف الهوايات " أطلس الهوايات " يساعد على تصنيف الهواية والتعريف بها ومن خلال التصنيف المعتمد يتم اختيار الهواية لتأسيس ناد الهواة، وسيطلق مركز برنامج جودة الحياة قريباً منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل أندية الهواة، وإصدار التراخيص لها ولفعاليات الهواة واستخراج التراخيص المطلوبة لممارسة الهوايات التي تستوجب تراخيص عن طريق المنصة.

كما سيوفر المركز حاضنات للهويات في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى توفير حقائب تدريبية وإرشادية عبر المنصة الإلكترونية الوطنية الموحدة، ، علاوة على وضع خطة لجذب المتطوعين كوسيلة لدعم أندية الهواة.

// انتهى //

18:38ت م

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الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأسند إلى مركز برنامج جودة الحياة مهمة تنفيذ عدة مبادرات تختص بقطاع الهوايات بوصفها عمل اجتماعي غير ربحي يمارس بصورة فردية أو اجتماعية ، وأطر ضمن رؤية المملكة 2030، وفق مسارات " التنظيم للقطاع، وتحفيز أندية الهوايات، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتطوير بوابة أندية الهواة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالهوايات في المجتمع " .واعتمد المركز جهة إشرافية فنية على الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المتخصصة بالهوايات في 2020م، وأسس لذلك وحدة إشرافية تتكون من ثلاثة أقسام " التأسيس، والتمكين، والإشراف " يندرج تحت مسؤوليتها عدة مهام، منها معالجة طلبات التأسيس، وقياس أداء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المرتبطة بالهوايات بما في ذلك أندية الهواة، والموافقة على إقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات ، وإجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة لرفع كفاءة الأداء الفني لهذه للجمعيات والمؤسسات المعنية وضمان استمراريتها وكفاءة تشغيلها.وفي سياق التأسيس لقطاع الهوايات ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، تم اعتماد تأسيس جمعية أندية الهواة (هاوي) ولائحتها الأساسية، بعضوية 11 جهة حكومية، لتصبح الكيان المعني بتأسيس وتمكين أندية الهواة برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، وستعمل جميع الجهات الحكومية المؤسسة على توحيد الجهود للوصول إلى مستهدفات الهوايات .ومن خلال "هاوي" سيتمكن الهواة من إنشاء وتسجيل أنديتهم وممارسة الهوايات بالمملكة، وستعمل الجمعية على توفير البيئة الجاذبة التي تساعد على تحسين جودة أنشطة الهوايات الرياضية والثقافية والترفيهية وغير ذلك، ويوفر الدعم المالي اللازم لها من خلال الرعايات والمسابقات، كما سيقوم "هاوي" ببناء شبكة وطنية تضم جميع أندية الهواة، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها وتمكين رواد الأعمال والمصنعين .ويوفر "هاوي" أسواقاً محلية تسهم في توطين صناعة أدوات ومعدات الهواة، إذ يستهدف برنامج جودة الحياة في هذا العام الوصول إلى أكثر من 1000 نادي للهواة في جميع مناطق المملكة، وسيرتفع هذا العدد في الأعوام التالية بشكل كبير، وسيقدم "هاوي" حزمة من البرامج المحفزة لأندية الهواة بالشراكة مع القطاع الخاص يساعد أندية الهواة على تقديم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية وأخرى متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق آلية منظّمة وعمل احترافي يساعد على تحسين جودة الحياة في المدن وينمي قدرات الهواة ويشغل أوقاتهم فيما هو مفيد.وسعياً من مركز برنامج جودة الحياة لرفع وترسيخ الوعي بقيمة وأهمية الهوايات وتحفيزاً لشرائح المجتمع على ممارسة الهوايات الرياضية والثقافية والترفيهية ،أسهم في دعم وإقامة عدة فعاليات بهدف التعريف بقطاع الهوايات في المملكة، وشارك في فعاليتي "تنفس" و"منتدى مناعة الرقمي" بالإضافة إلى أكثر من 10 لقاءات على منصة "هايتس بوديوم" موجهه لأصحاب الهوايات والمهتمين بالهوايات .ويقوم مركز برنامج جودة الحياة بالتعاون مع الجهات الحكومية على تطوير دليل وطني لتصنيف الهوايات " أطلس الهوايات " يساعد على تصنيف الهواية والتعريف بها ومن خلال التصنيف المعتمد يتم اختيار الهواية لتأسيس ناد الهواة، وسيطلق مركز برنامج جودة الحياة قريباً منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل أندية الهواة، وإصدار التراخيص لها ولفعاليات الهواة واستخراج التراخيص المطلوبة لممارسة الهوايات التي تستوجب تراخيص عن طريق المنصة.كما سيوفر المركز حاضنات للهويات في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى توفير حقائب تدريبية وإرشادية عبر المنصة الإلكترونية الوطنية الموحدة، ، علاوة على وضع خطة لجذب المتطوعين كوسيلة لدعم أندية الهواة.// انتهى //18:38ت م0201

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