ثقافي / المجلس التعليمي بعسير يبحث تعزيز دور الأسرة في التعلم - عن بعد



أبها 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

ناقش المجلس التعليمي بمنطقة عسير في جلسته الثانية من الدورة الثانية والعشرين للعام الجاري التي عقدت أمس، العديد من الأوراق التي تتعلق بالعملية التربوية والتعليمية "عن بعد".

وقدم مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري ورقة بعنوان " الشراكة مع الأسرة ودورها في دعم التعليم -عن بعد- تعاون وبناء ونتائج متميزة"، فيما تحدث مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي عن " البرامج المنفذة في المحافظة وإمكانية الاستفادة منها في إدارات التعليم الأخرى وخاصة ما يتعلق بالتعليم عن بعد"، وفي الورقتين الثالثة والرابعة ناقش مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش، الاستفادة من مركز القياس والتشخيص لذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم عسير لدعم الإدارات التعليمية في المحافظات عند الحاجة، وسبل دعم مدارس الأطراف، فيما قدمت رئيسة قسم الإشراف التربوي بتعليم بيشة عزة الشمراني الورقة الخامسة بعنوان" جدارات المشرف والمشرفة التربوية في التعليم الإلكتروني".

// انتهى //

18:24ت م

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