السعودية اليوم / مركز الخريجين بجامعة الملك سعود يدشن برنامج التطوير المهني للطلاب والطالبات



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أطلق مركز الخريجين بجامعة الملك سعود اليوم برنامج التطوير المهني الموجه لطلاب وطالبات الجامعة المقبلين على التخرج والمتخرجين حديثا، وذلك في حفل أقيم تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر عبر منصة ZOOM.

وأكد المشرف على مركز الخريجين الدكتور أنس الشعلان في كلمة له على دور الجامعات في تعزيز الإنسان علميا وفكريا، ودعم الخطط التنموية للوطن وذلك من خلال برامج أكاديمية متميزة تنسجم مع متطلبات سوق العمل، متناولاً تجربة برنامج التطوير المهني التي تعد رائدة في تطوير وتأهيل الطلبة ورفع كفاءتهم المهنية، وتسهيل وصولهم للفرص الوظيفية، بحيث يكون خريج جامعة الملك سعود متميزا يملك القدرة على مواكبة احتياجات سوق العمل.

من جهتها أعلنت نائبة المشرف على مركز الخريجين الدكتورة هبة الجبرين، عن حجز جميع المقاعد للخدمات التي يقدمها برنامج التطوير المهني في أقل من 24 ساعة منذ فتح التسجيل، والمتمثلة فيما يقارب 100 جلسة و100 ساعة استشارية، مما يؤكد على توعية البرنامج والاحتياج له من قبل شريحة الطلبة الجامعيين.

ويقدم برنامج التطوير المهني عددا من الخدمات التي تعنى برفع مستوى الكفاءة المهنية للخريجين بحسب ما ذكرت مديرة البرنامج الدكتورة منى القحطاني من أبرزها خدمات تطوير السيرة الذاتية، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية، وإستراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل، والتقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل.

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18:21ت م

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