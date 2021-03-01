السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق فعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع 2021



عرعر 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع 2021، التي تهدف إلى توجيه مواهب الطلاب والطالبات وبناء شخصياتهم، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لديهم .

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع إقامة "ملتقى إبداع .. رؤية المستقبل"، مشتملا على عدد من اللقاءات وورش العمل تُنفذ عن بعد، وعرض لأبرز المنجزات في رعايه الموهوبين، ومسابقات علمية ثقافية، وعرض تجارب الطلبة لإنجازاتهم في المسابقات المحلية والدولية، وبرنامج مهارات القرن الـ21 ورواد المستقبل للتقنية، ولقاءات مع مؤسسة موهبة لرعاية الموهوبين، وتكريم الطلبة.

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18:03ت م

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