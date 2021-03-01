

رفحاء 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أنهت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, توزيع 1213 منتجًا متنوعًا على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لشهر فبراير 2021 م.

وأوضحت الجمعية أن المنتجات شملت 202 سلة غذائية مشتملة على الأصناف المختلفة و235 بطانية شتوية، و775 كرتون تمور، بالإضافة لإيداع مبالغ كفالة الأيتام التي ترعاهم، وتأمين سكن وإعاشة لأسرة متعففة.

وقدمت الجمعية الشكر للمساهمين والداعمين، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تسليم المنتجات للأسر المستفيدة.

// انتهى //

17:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جمعية البر بلينة توزع أكثر من 1200 منتج لمستفيديها خلال شهر فبراير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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