السعودية اليوم / تعليم الرياض يقيم برنامج «طوق نجاة» للإسعافات الأولية



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أقام تعليم الرياض -عن بُعد- برنامج الإسعافات الأولية «طوق نجاة» بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بهدف التوعية بالإسعافات الأولية والتعريف بالممارسات الصحيحة تجاه مختلف الحوادث والمواقف في ظل ظروف جائحة

ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض يتضمن التعريف بأهم أهداف الإسعافات الأولية المتمثلة في إنقاذ الحياة و تخفيف أو إزالة الألم ومنع حدوث مضاعفاته، إضافة إلى التعرف على أهم مهارات إنقاذ الحياة والممارسات اللازمة في المواقف والحوادث الطارئة بمختلف أنواعها وكيفية التصرف الصحيح حال وقوعها.

// انتهى //

17:01ت م

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الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأقام تعليم الرياض -عن بُعد- برنامج الإسعافات الأولية «طوق نجاة» بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بهدف التوعية بالإسعافات الأولية والتعريف بالممارسات الصحيحة تجاه مختلف الحوادث والمواقف في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد (كوفيد ( 19.ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض يتضمن التعريف بأهم أهداف الإسعافات الأولية المتمثلة في إنقاذ الحياة و تخفيف أو إزالة الألم ومنع حدوث مضاعفاته، إضافة إلى التعرف على أهم مهارات إنقاذ الحياة والممارسات اللازمة في المواقف والحوادث الطارئة بمختلف أنواعها وكيفية التصرف الصحيح حال وقوعها.// انتهى //17:01ت م0178

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