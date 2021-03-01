السعودية اليوم / انطلاق مبادرة "باحة آمنة" لتوعية المجتمع بجائحة فيروس كورونا



‫الباحة 17 رجب 1442هـ الموافق 01 مارس 2021م واس

انطلقت اليوم، مبادرة "باحة آمنة" أولى مبادرات المسار الثاني من حملة "أنت المسؤول الأول" التي وجه بتنفيذها سمو أمير منطقة الباحة، وتنفذها الإمارة ممثلة في مجلس شباب منطقة الباحة.

وتهدف الحملة التي يشارك بها الشرطة والمرور والأمانة وعدد من أعضاء مجلس شباب منطقة الباحة إلى نشر التوعية الميدانية لعابري الطرق ببعض التوزيعات الرمزية تحمل في طياتها رسائل موجهة لكل مواطن ومقيم عنوانها "أنت المسؤول الأول" ) وتذكيرهم وحثهم على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقاية للتصدي لجائحة فيروس

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران أن هذه الحملة تهدف إلى تحفيز المواطنين وزوار المنطقة للحفاظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ الإﺟﺮاءات الاحترازية اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ والعمل ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎلة توعوية لكل ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻘﻴﻢ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

// انتهى //

17:01ت م

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‫الباحة 17 رجب 1442هـ الموافق 01 مارس 2021م واسانطلقت اليوم، مبادرة "باحة آمنة" أولى مبادرات المسار الثاني من حملة "أنت المسؤول الأول" التي وجه بتنفيذها سمو أمير منطقة الباحة، وتنفذها الإمارة ممثلة في مجلس شباب منطقة الباحة.وتهدف الحملة التي يشارك بها الشرطة والمرور والأمانة وعدد من أعضاء مجلس شباب منطقة الباحة إلى نشر التوعية الميدانية لعابري الطرق ببعض التوزيعات الرمزية تحمل في طياتها رسائل موجهة لكل مواطن ومقيم عنوانها "أنت المسؤول الأول" ) وتذكيرهم وحثهم على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقاية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران أن هذه الحملة تهدف إلى تحفيز المواطنين وزوار المنطقة للحفاظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ الإﺟﺮاءات الاحترازية اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ والعمل ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎلة توعوية لكل ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻘﻴﻢ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)// انتهى //17:01ت م0177

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.