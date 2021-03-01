شكرا لقرائتكم خبر عن "ومضات 5" يناقش رعاية الموهبة في زمن العالم الرقمي.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مساء غد افتراضيًا، النسخة الخامسة من ملتقى ومضات، بمشاركة مؤسسات وخبراء ومختصين من دول الخليج، تحت عنوان "رعاية الموهبة والإبداع في زمن العالم الرقمي"، وذلك بالتزامن مع أسبوع الموهبة العالمي، واليوم الخليجي للموهبة والإبداع، وسيتم بث المحاضرات والمشاركات بشكل "مباشر" على حسابات موهبة في وسائل التواصل الاجتماعي .

وتتضمن فعاليات ملتقى ومضات مشاركة لمعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، حول دور المكتب في مجال العناية بالموهوبين من الطلاب والطالبات الخليجيين، وتنمية قدراتهم ومواهبهم .

ويتناول الملتقى في جلسة نقاش خليجية ثلاثة محاور، هي: بناء الشراكات الإقليمية والدولية لخدمة الموهبة والإبداع، واستثمار تقنيات التعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رعاية الموهوبين، والممارسات والتجارب الخليجية في رعاية الموهوبين، يشارك فيها كل من مدير إدارة رعاية الموهوبين في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دولة الإمارات الدكتورة مريم الغاوي، ومدير إدارة الموهوبين في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في دولة الكويت الدكتور عبدالله السويد ، ورئيس إعداد برامج المتفوقين إدارة التربية الخاصة في مملكة البحرين الدكتورة سعاد بن السيد إبراهيم جعفر ، ووكيل الوزارة للتعليم الخاص في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن خميس سعيدي ، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية في دولة قطر فوزية الخاطر ، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية الدكتورة مها السليمان .

ويختتم ملتقى ومضات 5 فعالياته بمحاضرة المتحدث الرئيسي الدكتور أندرياس شلايشر مدير إدارة التعليم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعنوان "بناء مهارات الطلبة في زمن العالم الرقمي".