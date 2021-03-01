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مؤتمر المانحين.. المملكة تعلن دعم اليمن بـ 430 مليون دولار 

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الدمام - شريف احمد - - الربيعة: نتصدر الدول المانحة لليمن إقليميا ودوليا

- رئيس وزراء اليمن: دعم المملكة أنقذ اقتصادنا في وقت حرج

- غوتيرش: نحتاج 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة

قال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة في مؤتمر المانحين لليمن2021 , بأن المملكة تتصدر الدول المانحة على المستويين الإقليمي والدولي، وأعلن دعم المملكة للعمليات الإنسانية في اليمن بـ 430 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك: جائحة عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعدات المملكة خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج.. وأضاف عبدالملك في مؤتمر المانحين لليمن ،أن دعم المملكة بأكثر من 2 مليار دولار خفف من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ، أن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية.. وقال في مؤتمر المانحين 2021 : نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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