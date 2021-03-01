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أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا الصاروخ الحوثي

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الدمام - شريف احمد - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمتضررة منازلهم، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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