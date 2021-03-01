توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا بمشيئة الله استمرار النشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقه نجران قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع المركز تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

حالة الطقس والرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على البحر الأحمر عدا مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل طريف أدنى درجات الحرارة التي تصل إلى 4 درجات مئوية، في حين تسجل تبوك وحائل والقريات 6 درجات مئوية في كل منها، بينما تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 17 درجة مئوية، وفي جدة 19 درجة مئوية، في حين تسجل الرياض والمدينة المنورة 12 درجة مئوية في كل منهما.

تنبيه من حالة الطقس في نجران

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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