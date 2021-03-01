خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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بالتزامن مع إعلان حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدفعة 40 من الدعم تبدأ عملية الاستعلام عن حالة الأهلية تمهيدًا لصرف الدفعة في موعدها المقرر.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

يمكن الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك في موقع حساب متابعات الخليج 365.

الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية.

من قائمة دراسة الأهلية يمكنك معرفة التالي:

1- حالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا)

2- مؤهل: تنطبق عليك والتابعين إن وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

3- غير مؤهل: لا تنطبق عليك أو على أحد التابعين إن وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر).

أما إذا كان لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا: تظهر للحالة الآتية:

أ- لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد قبل آخر موعد للتسجيل من كل شهر.

ب- تاريخ دراسة الأهلية.

ج- عدد المؤهلين.

د- تفاصيل أهلية التابعين.

هـ- حالات الأهلية السابقة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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