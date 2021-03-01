كيفية استخدام ميزة كتم الصوت على WhatsApp 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أصدر تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة Mute Video كتم الفيديو الجديدة التي كانت قيد الاختبار التجريبي، ويمكن العثور على الميزة على شاشة تحرير وتعديل الفيديو.

وقد أعلن تطبيق WhatsApp عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ميزة كتم الصوت الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي أندرويد أولًا قبل مستخدمي نظام التشغيل iOS .

وتتيح الميزة بشكل أساسي للمستخدمين كتم صوت مقطع فيديو قبل إرساله إلى جهة الاتصال الخاصة بهم، أو إضافتها إلى حالة الواتساب، ويمكن العثور على الميزة على شاشة تحرير الفيديو، ويظهر رمز تحديد مستوى الصوت أسفل شريط البحث.

كيفية استخدام ميزة WhatsApp الجديدة

1- افتح تطبيق WhatsApp على متجر قوقل بلاي Google Play وانقر على خيار التحديث.

2- بمجرد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، قم بفتحه على جهازك.

3- ميزة كتم الفيديو متاحة لكل من الدردشة الفردية وحالات الواتساب.

4- للاستفادة من ميزة كتم صوت الفيديو الجديدة، قم بتسجيل مقطع فيديو، وبمجرد الانتهاء من التسجيل، سترى أيقونة مستوى الصوت في الزاوية اليسرى العليا، انقر عليها لكتم صوت الفيديو.

5- بذلك تكون جاهزًا لإرسال الفيديو الصادر بدون صوت إلى المستلم المعني.

ستساعد الميزة هؤلاء المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون أي إزعاج صوتي في الخلفية.

ويُذكر أن إنستقرام المملوك أيضًا لشركة فيسبوك يمتلك بالفعل خيار كتم صوت الفيديو لكل من المشاركات الرئيسية والقصص.

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