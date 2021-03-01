الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

شاهد.. ضبط 3 مواطنين سرقوا مجوهرات بقيمة 30 ألف ريال في المدينة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا بسرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 30,000 ريال ومستندات ووثائق من أحد المنازل بمحافظة خيبر.

تعقب المجرمين في المدينة

كما عثر بحوزتهم على سلاح ناري وسلاح أبيض واعترفوا بما نسب إليهم وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما ‏تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على وافدين من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث من العمر مخالفين لنظام أمن الحدود بعد أن تسللا إلى إحدى المزارع والقيام بترويج المخدرات حيث عثر بحوزتهما على كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين.



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