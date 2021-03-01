حيثيات الحكم بحبس نيكولا ساركوزي لمدة عام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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حكمت محكمة باريس على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، 66 عامًا، بالسجن لمدة 3 سنوات، بينهما سنتين مع وقف التنفيذ، ليصبح بذلك أول رئيس لفرنسا في التاريخ الحديث يُحكم عليه بالسجن الفعلي في الزنزانة، بدلًا من عقوبة مع وقف التنفيذ.

وكان آخر رئيس دولة فرنسي يدخل السجن هو مارشال فيليب بيتان، حيث اُتهم بالتعاون النازي في زمن الحرب.

ما هي تهمة نيكولا ساركوزي ؟

استمرت محاكمة الرئيس الأسبق لمدة 3 أسابيع، ووقف في قفص الاتهام في محكمة جنائية في محكمة باريس بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وظل ساركوزي، الذي كان يرتدي حلة داكنة وربطة عنق مع قميص أبيض منحنيًا الرأس مع تلاوة الحكم.

وتم اتهامه على وجه التحديد بمحاولة جمع معلومات سرية من قاضي من خلال رشوته، وذلك باستخدام هاتف مؤقت واسم مزيف يُدعى بول بيسموث، وبذلك فهو خاطر بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تقترب من 1.15 مليون يورو.

كما أُدين كل من محامي ساركوزي، تييري هيرتسوغ، 65 عامًا، والقاضي المتقاعد، جيلبرت أزيبرت، وقد حُكم عليهم بنفس العقوبة.

وقالت التحقيقات إن المعلومات التي رغب في معرفتها الرئيس الأسبق من القاضي كانت عبارة عن بيانات سرية حول التحقيقات الأخرى بشأنه والتي كان يتم التعامل معها من قبل القضاة في محكمة النقض في باريس.

تعليق السيدة الأولى السابقة

وقال ساركوزي، الذي قاد فرنسا لفترة ولاية واحدة مدتها خمس سنوات حتى عام 2012، إنه لم يرتكب أي فعل فساد قط وتعهد بالعمل لتبرئة اسمه، كما علقت زوجته الثالثة، السيدة الأولى السابقة والمغنية، كارلا بروني قائلة إن الاتهامات هي فضيحة وأكاذيب مثيرة للاشمئزاز.

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