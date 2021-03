Golden Globes 2021: نتفليكس تهيمن على الجوائز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

سيطرت خدمة البث الأمريكية نتفليكس Netflix على جوائز غولدن غلوبز 2021 Golden Globes 2021 حيث نالت 6 مسلسلات فيها على الجوائز.

جوائز نتفليكس في Golden Globes 2021

وفي حين تم تتويج العديد من الفائزين لكن لم يحصل أي استوديو أو خدمة بث مباشر على العديد من الجوائز مثل مسلسل التاج The Crown على نتفليكس، حيث نال جائزة كل من: أفضل دراما، أفضل ممثل، أفضل ممثلة مساعدة.

كما نال محاكمة شيكاغو Trial of the Chicago 77 جائزة أفضل سيناريو، وحاز فيلم I Care A Lot على جائزة أفضل ممثلة، أما جائزة Ma Rainey’s Black Bottom فذهبت إلى أفضل ممثل للراحل تشادويك بوسمان ومسلسل The Queen’s Gambit الذي كان أحد أكثر المسلسلات مشاهدةً في السعودية حاز على جوائز أفضل سلسلة محدودة وأفضل ممثلة في سلسلة محدودة، ونالت إيمي في باريس جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وكانت قد كافحت الاستوديوهات والشبكات الأخرى للعمل أثناء جائحة فيروس كورونا أما نتفليكس فكان لديها إصدارات جديدة كل أسبوع طوال عام 2020، وهي تتطلع إلى مواصلة هذا النجاح، حيث تعد بفيلم جديد واحد على الأقل في الأسبوع في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إصدار مسلسل تلفزيوني جديد وعروض خاصة.

القائمة الكاملة للفائزين في Golden Globes 2021

فاز كل من The Crown، Lovecraft Country، The Mandalorian، Ozark، Ratched على جائزة Golden Globes 2021 لأفضل مسلسل تلفزيوني، دراما.

أما أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني، الدراما: جايسون بيتمان، جوش أوكونور، بوب أودينكيرك، آل باتشينو، ماثيو ريس، بيري ماسون، وعن الممثلات كانت الفائزات هن: أوليفيا كولمان، جودي كومر، إيما كورين، لورا ليني، سارة بولسون.

وكانت هناك أيضًا جوائز لأفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد، وأفضل مسلسل تلفزيوني، موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة تلفزيونية لمسلسل موسيقي / كوميدي، وأفضل مسلسل قصير، وأفضل مخرج، وأفضل فيلم صور متحركة، وغيرها من الجوائز.



