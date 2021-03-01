موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عنها

ازداد البحث خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بعد الإعلان عن اقتراب موعد صرفها، حيث ينتظرها عدد كبير من المستحقين لها، وسنتعرف الآن عن الموعد وكيفية الاستعلام عنه.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

سابقًا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على عدم وجود موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، حيث تقوم الوزارة بصرف قيمة المساعدة المقطوعة مرة كل عام أو كل 6 أشهر، ويتم تحديد ذلك بناءً على حالة المملكة الاقتصادية.

حاليًا تقوم الوزارة بالتدقيق في كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين حتى يتم التأكد من أحقيتهم في الحصول على المساعدة المقطوعة، وعقب الانتهاء من مراجعة البيانات سيتم الإعلان عن صرفها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

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كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

لمتابعة موعد صرف المساعدة يمكن القيام بالخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

كتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم، ثم النقر على كلمة عرض.

عقب الضغط ستبدأ كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة بالظهور، وذلك يشمل التأكد من استحقاق المستعلم في الحصول على المساعدة المقطوعة، وموعد صرفها.

يمكن أيضًا الاستعلام برقم السجل بدلًا من رقم الطلب، وذلك عقب الدخول على الموقع ثم اختيار الإلكترونية، حيث يتطلب ذلك إدخال رقم السجل المدني للمستعلم، ثم كتابة كود التأكيد، وأخيرًا الضغط على عرض.

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