كيفية التأكد من صلاحية الإقامة للمقيمين من أبشر

الاستعلام عن صلاحية الأقامة من خلال منصة أبشر أصبح من الضروريات خلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 الذي انتشر بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك فقد حرصت المملكة على توفير طريقة يتأكد من خلالها المقيمين من التأكد من تاريخ صلاحية إقامتهم، وذلك من خلال منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر

يتم الاستعلام من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر، وذلك من هنا، ثم اتباع الخطوات الآتية:

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الضغط على زر الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مثل رقم الإقامة، والرمز المرئي.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم النقر على خيار إظهار التفاصيل.

عقب النقر عليها تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالإقامة.

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قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة

تبلغ قيمة الرسوم اللازمة لإصدار جواز السفر وتجديده لمدة 5 أعوام 300 ريال سعودي.

بلغت قيمة رسوم التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الرسوم اللازمة لإصدار إقامة المرافقين وتجديدها للبالغين من العمر 18 عام 500 ريال سعودي.

بلغت قيمة الرسوم اللازمة لإصدار الإقامة اللازمة للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

تبلغ قيمة رسوم التأشيرة الخاصة بالمرور من خلال أراضي المملكة 300 ريال سعودي.

تبلغ قيمة رسوم تأشيرة الخروج والعودة لفترة 6 أعوام للفرد 200 ريال سعودي، ولكل شهر يتم إضافته لتلك الفترة يضاف 100 ريال سعودي على قيمة الرسوم.

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