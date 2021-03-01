طريقة فتح حساب أبشر بالخطوات

فتح حساب أبشر بالخطوات سنتعرف عليه الآن حيث صارت منصة أبشر موخرًا من أهم المنصات التابعة للحكومة السعودية، كما أصبح يتم من خلالها الكثير من الإجراءات التي تتعلق بالعديد من المجالات المختلفة، التي يستطيع الموطن السعودي قضاء حاجته دون النزول وحدوث تجمعات لاسيما ي تلك الفترة التي يسيطر فيها وباء كورونا على جميع أنحاء العالم، لذلك دعونا نتعرف الآن على كيفية فتح حساب لأبشر بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة فتح حساب أبشر

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر من هنا.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح، والتي تتمثل في رقم الهوية، ورقم الجوال، واسم المستخدم باللغة الانجليزية، وكلمة المرور وتأكيدها، وعنوان البريد الإلكتروني والتأكيد عليه، واختيار اللغة المفضلة، ثم إدخال الرمز المرئي.

حتى يتم إدخال اسم المستخدم بشكل صحيح فيجب أن يشتمل الاسم وجود بعض الأرقام، وأن تزيد حروف الاسم عن 8 أحرف وأرقام، مع مراعاة أن يكون أول حرف من الحروف الكبيرة.

كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 8 أرقام أو أحرف، كما يجب أن يتم كتابتها باللغة الإنجليزية، ومن الضروري أن تحتوي على أحد الرموز، وحرف كبير، وحرف صغير، ورقم بحد أدني مرة واحدة لكلٍ منهم، كما يجب أن تختلف عن اسم المستخدم، وعدم تكرار أيًا من الحروف أو الأرقام لأربعة مرات.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح يجب وضع علامة تفيد الإقرار بالاطلاع والموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

النقر على خيار التالي.

يتم إرسال رقم تحقق على رقم الجوال الذي تم التسجيل به.

يتم إدخال رقم التحقق ثم الضغط على كلمة تسجيل.

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