أفضل عروض هايبر بنده في السعودية وأقوى عروض رجب 1442

يمكنك عزيزي القارئ تلبية احتياجات منزلك من هايبر بنده لأنه متخصص في بيع كافة أنواع المنتجات الغذائية سواء كان الأسماك أو الدواجن أو الأجبان وغير ذلك، إضافة إلى حرص المتجر المستمر على عمل التخفيضات بجميع أقسام الهايبر لتلبية رغبة العملاء، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده للشهر الجاري.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

بلغ سعر لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء إلى 10.25 ريال سعودي، بدلاً من سعر 20.85 ريال سعودي.

برجر أمريكانا، جامبو متنوع وصل سعره إلى 16.95 ريال سعودي.

شامبو بانتين وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

سعر الجوز الأمريكي بلغ 59.95 ريال سعودي.

بلغ سعر المكسرات المشكلة العادي إلى 49.95 ريال سعودي.

قهوة تركية سوداء وصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي.

بلغ سعر قهوة تركي فاتحة إلى 39.95 ريال سعودي.

سعر السمسم المحمص وصل إلى 19.95 ريال سعودي.

الزعتر أحمر إكسترا وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي.

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عروض هايبر بنده على الأجبان

وصل سعر صدر حبش مدخن حلواني إلى 94.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 114.95 ريال سعودي.

مرتديلا دجاج سادة حلواني إلى 37.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 49.90 ريال سعودي.

مربى التوت الشامي، فراولة وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.95 ريال سعودي.

جبن موزاريلا فرسانا وصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 41.50 ريال سعودي.

بلغ سعر خليط الزبدة الغير مملحة الإماراتي إلى 8.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي.

جبن فيتا السعودية وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.25 ريال سعودي.

جبنة فيتا غنم فالبريسو وصل سعره إلى 49.95 ريال سعودي.

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