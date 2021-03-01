شكرا لقرائتكم خبر عن مقيمات ينتحلن صفات سعوديات في "متاجر التأنيث" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رصدت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال 10 الأيام الأخيرة قرابة الـ 300 مخالفة بعد تنفيذها لـ2500 زيارة تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية ومحلات بيع الحلويات والهدايا ومواد البناء وبعض الأنشطة المستهدفة الأخرى في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام اصحاب الاعمال بقرارات العمل والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتم خلال إحدى الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون والمفتشات على احدى المراكز التجارية المعروفة جنوب العاصمة اغلاق 29 محلاً مخالفاً لقرارات التوطين والتأنيث وضبط مجموعة وافدات منتحلات للشخصية في مهن مقصورة على السعوديين بعد التحقق من هوياتهن بجهاز البصمة الالكتروني وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالهن.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد في جميع الحملات والزيارات التفتيشية على تطبيق إثبات الهوية بالبصمة الإلكترونية بعد استكمال الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية.