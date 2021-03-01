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الرياض: الإطاحة بشخصين سرقا 50 جوالاً من متجر اتصالات بتهديد السلاح

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جدة - خالد شويل - صَرّحَ المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح (مسدس) على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50) هاتفاً نقالاً، تم استردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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