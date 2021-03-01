شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: الإطاحة بشخصين سرقا 50 جوالاً من متجر اتصالات بتهديد السلاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّحَ المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح (مسدس) على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50) هاتفاً نقالاً، تم استردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

