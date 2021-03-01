شكرا لمتابعة خبر عن موعد إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى" الغذاء والدواء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء نموًا في عدد منتجات الأعلاف المسجلة لديها بواقع (2686) منتجًا خلال عام 2020م، مقارنةً بـ (322) منتجًا سُجل في عام 2019م، و(97) منتج في 2018م، وذلك مع اقتراب العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى "الهيئة".

وأوضحت "الهيئة" أنه اعتبارًا من تاريخ 20/09/1442هـ الموافق 02/05/2021م، ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية "غير المسجلة" لديها، وذلك وفقاً لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركّزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأشارت إلى أن المنتجات العلفية "غير المسجلة" والتي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد.

وحقّقت انخفاضاً في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع (15) يوم فقط، كما انخفضت عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى (140) إذن، مقارنةً في الفترة المماثلة من عام 2020م التي بلغت (248).