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شاهد.. " الصحة " توضح طريقة حصول المصابين بأمراض مزمنة على لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا فعّالة وآمنة وهي خطوة مهمة في حفظ الأنفس، وحماية الفرد والمجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.

وأضاف محمد العبدالعالي:" اللقاحات هي خطوة وسلاح قوي في حماية الأرواح لأنها فاعلة وذات أثر قوي جدا على حماية الفرد والمجتمع"، موضحا:" اللقاحات ذات أمان عالي جدا".

ولفت:" أمر أساسي للوصول إلى اللقاحات هي مبادرتنا  بالتسجيل،  فالعملية منظمة جدا"، مضيفا:" هناك فئات ذات أولوية بالذات ممن هم كبار في السن".

 

أوضح:" قد يكون لدى بعض المصابين بأمراض مزمنة شئ من التردد والاستفسارات أوصعوبة في الوصول إلى إجراءات التسجيل "، مشيرا:" واجبنا نطمئنهم ونشجعهم ونقوم بإجراءات التسجيل لهم لكي يحصلوا على اللقاحات".

وتابع:" تطبيق صحتي هو التطبيق الوحيد الذي من خلاله يتم التسجيل للحصول على التأهيل ثم الحصول على المواعيد والإجراءات ستكون يسيرة وبعدها تكون الفرصة للوصول إلى اللقاحات".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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