شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.