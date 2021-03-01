شكرا لمتابعة خبر عن قصة ممرضة أنقذت مريضة على متن طائرة متجهة للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدمت مواطنة تعمل ممرضة، على موقف إنساني لإنقاذ مريضة على متن الطائرة، خلال إجرائها عملية الإسعافات الأولية، وذلك أثناء وجودها على متن طائرة متجهة من عرعر إلى الرياض.

وقالت الممرضة ميثاء العنزي: "كنتُ مغادرة مع ابني على متن الطائرة من عرعر للرياض، وسمعت نداء طلب إنقاذ مريضة أغمي عليها في الطائرة قبل الإقلاع، وعلى الفور بادرتُ بعمل إنعاش قلب رئوي، وعمل كافة الإسعافات الأولية، لحين حضور الطبيب وإتمام المهمة الطبية".

وأوضحت الممرضة، أن المريضة في العقد الرابع من العمر، وكانت تعاني من هبوط حاد في السكر، وتم مساعدتها لمدة 15 دقيقة إلى حين استدعاء الطبيب، لافتة إلى أنها عملت في مستشفى عرعر لمدة 26 عاماً في خدمة المرضى، بحسب موقع "العربية. نت".

وكرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه يوم أمس، الممرضة ميثاء العنزي وابنها اختصاصي المختبر عبدالله العنزي، نظير مبادرتهما الإنسانية في إنقاذ مريضة دخلت في غيبوبة سكر قبيل تحليق رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.