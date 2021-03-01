تحت التهديد السلاح.. تورط مواطنين في سرقة 50 هاتفًا نقالًا بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين ارتكبا حادثة سطو تحت التهديد بالسلاح على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفًا نقالًا.

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثة سطو تحت التهديد بالسلاح (مسدس) على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50) هاتفًا نقالًا، تم استردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

القبض على سائق عرض حياة قائدي المركبات للخطر

القبض على مواطن تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالرياض