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«الحصيني» يُعدد خصائص شهر مارس.. «فيه نهاية الشتاء فعليًا وفلكيًا»

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الرياض - محمد عبدالله - يشهد إرهاصات موسم المراويح..

عدّد الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خصائص شهر مارس الذي بدا أول أيامه اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه هذا الشهر يشهد نهاية الشتاء «فعليا وفلكيا» وبداية الربيع.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن شهر مارس له خصائص عدة، منها: أنه من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، وأن عدد أيامه  31 يومًا.

وأضاف الحصيني أن الثلث الأول من شهر مارس فيه نهاية الشتاء «فعليًا»، والثلث الثاني فيه نهاية الشتاء «فلكيًا».

أما الثلث الثالث من شهر مارس ففيه بداية الربيع فلكيًا، وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في أبريل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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