وزير التعليم يشهد إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «سايبرهب» بالجامعات السعودية

شهد وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «سايبرهب» لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في مجال الأمن السيبراني، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد فيصل الخميسي.

وأكد وزير التعليم -في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني- أهمية التكامل بين وزارة التعليم ومؤسسات المجتمع، بما يعزز من مهارات الطلاب والطالبات لخدمة وطنهم، وتهيئتهم لسوق العمل، مبينًا أن الوزارة ستواصل جهودها في دعم وتمكين مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني، من خلال مسابقة «مدرستي تبرمج».

وتهدف مبادرة «سايبرهب» إلى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع رؤية المملكة2030؛ حيث تُعد المنصة الأولى بالمملكة لطلاب الجامعات المهتمين في هذا المجال.

وأثمرت النسخة الأولى من المبادرة عن زيادة عدد الأندية الطلابية في الجامعات السعودية بواقع 38 نادياً، وكذلك زيادة أعداد الطلاب والطالبات المشاركين بواقع 14418 من 40 جامعة.

وفي سياق متصل، نصت مذكرة التعاون المشتركة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ بالعمل على تحالف إستراتيجي يستهدف بناء معمل لاختبارات الأمن السيبراني، وذلك لتقييم نقاط الضعف والثغرات في البرامج والأجهزة، والحد من إمكانية استغلالها، بالإضافة إلى تحليل البرمجيات الخبيثة ومراجعة الضوابط الأمنية، والتعاون كذلك في المشاريع المشتركة بينهما في البرامج التدريبية والتوعوية ومنصة مكافأة الثغرات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المواهب وبناء القدرات، والتدريب على التقنيات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالنفع على المملكة.

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