إلغاء الدوائر الإنهائية بمحاكم الأحوال الشخصية في بعض المدن والمحافظات

علمت «عاجل» أنه صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال الشخصية بمدن ومحافظات الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن القرار الصادر عن محضر معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة والأحوال الشخصية، يتضمن قيام رئيس المحكمة بتحديد جهة دمج الدائرة الملغاة وضم ضبوطها وقضاياها إليها، كما تختص بما يرد إلى المحكمة من إنهاءات لاحقة، وتزود وزارة العدل وإدارة شؤون المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء بصورة منه لإنفاذه.

وتضمن القرار كذلك، نقل قضاة الدوائر الإنهائية الملغاة إلى دوائر المحكمة الشاغرة، ويكون لرئيس محكمة الأحوال الشخصية وقف إحالة القضايا الأخرى عن الدائرة التي تحال لها قضايا الإنهاءات كليًا أو جزئيًا متى ظهر ما يوجب ذلك، مع إشعار مجلس القضاء الأعلى به.