الصحة: 317 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 335 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 377700 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 368640 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6500 حالة.

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