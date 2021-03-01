أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا الصاروخ الباليستي

اطمأن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض، مع المتضررة منازلهم، داعيًا الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.

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