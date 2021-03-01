الجدعان: «ميثاق» تعكس رفع مستوى الخدمات الإلكترونية للسعوديين

أكد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن عبدالله الجدعان، أن المؤسسة تسعى من خلال منصة «ميثاق»، إلى التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.

وأوضح الوزير، خلال تدشين المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الإثنين، منصة ميثاق، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، أوضح أن هذه المنصة تعمل على تفعيل الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وبيَّن أن «ميثاق» هي المبادرة الأحدث للمؤسسة العامة للتقاعد، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها، عبر تيسير عملية رفع بيانات المشتركين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وفاعلة خاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين ممن هم على رأس العمل.

وقال الوزير إنه يتم العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال برامج ومبادرات متنوعة من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع المعاملات المؤسسية الحكومية.

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية اليوم الإثنين، عن تدشين منصة ميثاق، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية.