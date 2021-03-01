«الوطني للأرصاد» يتوقع ارتفاع درجة الحرارة ثم انخفاضها على 9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعًا في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يعقبه انخفاض في الحرارة مساء الخميس والجمعة، على 9 مناطق.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه متوقع ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على: الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرم، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأضاف أنه يتبع ذلك انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على المناطق السابقة، وذلك بدءًا من مساء يومي الخميس، والجمعة المقبلين.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة