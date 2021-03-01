إلغاء دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئات الابتدائية عدا الرياض

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارًا بإلغاء دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وإعادة تشكيل الهيئة من دائرة واحدة تتولى جميع أعمالها القضائية، مكونة من رئيس للدائرة وخمسة أعضاء وأربعة أعضاء احتياطيين آخرين.

وأوضحت المصادر، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم أمس الأحد، تضمن كذلك إلغاء جميع الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ما عدا الهيئة الابتدائية في الرياض، لتتولى إنهاء جميع أعمالها القضائية وتنهي تلك الأعمال في مدة أقصاها شهرين من تاريخه.

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