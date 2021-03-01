القصاص من مواطن قتل آخر بكسر جمجمته وخنقه وحرقه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وذلك بعد أن أقدم عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على قتل أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عيسى بن مسعود بن علي الفيفي، اليوم الإثنين الموافق 1442/7/17 ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.