شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المانحين لليمن ينعقد "عن بعد".. بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد بعد قليل -عن بُعد- مؤتمر المانحين لليمن 2021م في تمام الساعة 05:00م وحتى الساعة 09:00م بتوقيت الرياض، ووفقا لوكالة" رويترز "عن أربعة مصادر إغاثية قالت أن الهدف من المؤتمر جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، ولم تحقق جهود ساندتها الأمم المتحدة للمانحين الدوليين في يونيو الماضي هدفها لجمع 2.4 مليار دولار، إذ لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أجل أكبر عملية إنسانية في العالم حسب وصف المنظمة الدولية، وشاركت المملكة في استضافة مؤتمر لجمع التبرعات لليمن العام الماضي.