طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى السودان برحلات يومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى السودان، حيث ستبدأ اعتباراً من 9 مارس (آذار) الجاري تشغيل رحلة يومية إلى الخرطوم.

وتتيح الرحلات الجديدة لعملاء الناقلة في السودان السفر بسهولة وراحة إلى دبي و90 وجهة تغطيها شبكة الناقلة حالياً.



وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً وتعتمد معايير صارمة لضمان سلامة العملاء والمسافرين عبر جميع نقاط الاتصال.

وقال خلفان السلامي، مدير عمليات طيران الإمارات في السودان: "جاء قرار تعزيز خدماتنا إلى السودان تلبية لمتطلبات الإمارات، وقد صممت لتحسين تجربتهم بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر، ذلك أن طيران الإمارات هي الخيار الأول للمسافرين في السودان، ونحن ملتزمون نحو عملائنا ومساعدة البلاد على التعافي من جائحة كوفيد-19 ودعم فرص التجارة والاستثمار مستقبلاً".

واعتباراً من 9 مارس الجاري، ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 733" يومياً مطار دبي الدولي في الساعة 2:50 بعد الظهر وتصل إلى الخرطوم في الساعة 5:10 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 734"، فتقلع من الخرطوم في الساعة 6:45 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وتعمل الرحلات إلى السودان بطائرات البوينج 777-300ER.

وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز)، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

المرونة والضمان:

توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر في أو حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء.

سافروا بثقة:

يمكن للعملاء السفر بثقة وراحة بال مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية "كوفيد- 19".

وتقدم طيران الإمارات هذه التغطية السخية من دون أي تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتباراً من 1 ديسمبر 2020.

ويتضمن العرض بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ"كوفيد- 19"، مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر وتغطية الرياضات الشتوية وفقدان المتعلقات الشخصية واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

الصحة والسلامة أولاً:

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، فإن طيران الإمارات تنبّه عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.