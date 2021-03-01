بندر بن سلطان : تقرير CIA عن قضية خاشقجي بلا أدلة ويكشف نوايا أصحابه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد رئيس الاستخبارات السابق وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة سابقًا، الأمير بندر بن سلطان أن قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي رحمه الله أُغلقت بصدور الأحكام النهائية من القضاء السعودي على المدانين بارتكابها، مشيرًا إلى أن تقرير CIA الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به جاء خلوًا من أية أدلة.

قضية خاشقجي باتت مغلقة

وقال الأمير بندر في تصريحات نقلها موقع ” أساس ميديا ” اللبناني إن “السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي”.

القضاء السعودي قال كلمته

وتابع: “الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحًا على لسان الأمير محمد بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر”.

تقييم بلا أدلة

وأشار الأمير بندر إلى أن تقرير الـ”CIA” هو “تقييم”، كما وصفَ نفسَهُ، وليس لائحة أدلة، و”التقييم” قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، وهذا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية للتقرير الـ “CIA”، إذ إنّه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل.

وأوضح أن ما تضمنه التقرير هو كلام إعلامي وسياسي جلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالبًا وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها”.

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