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توزيع حالات كورونا الجديدة على المناطق.. الرياض 142 والشرقية 72

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

توزيع حالات كورونا الجديدة على المناطق.. الرياض 142 والشرقية 72

إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة 377700 توفي منهم 6500

متابعات الخليج 365 - الرياض


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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (335) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (368640) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2560) حالة من بينها (492) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (377700) حالة، توفي منهم (6500) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (317) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 142، المنطقة الشرقية 72، مكة المكرمة 45، منطقة القصيم 10، منطقة عسير 8.

كما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية 7 حالات في كل منهما، فيما سجلت منطقتا الجوف وجازان 6 حالات بكل منطقة، وسجلت نجران 5 حالات، والباحة 4 حالات، فيما سجلت حائل وتبوك أدنى الحالات بواقع 3 و 2 على التوالي.

حالات كورونا الجديدة


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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