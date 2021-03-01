توزيع حالات كورونا الجديدة على المناطق.. الرياض 142 والشرقية 72

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (335) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (368640) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2560) حالة من بينها (492) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (377700) حالة، توفي منهم (6500) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (317) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 142، المنطقة الشرقية 72، مكة المكرمة 45، منطقة القصيم 10، منطقة عسير 8.

كما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية 7 حالات في كل منهما، فيما سجلت منطقتا الجوف وجازان 6 حالات بكل منطقة، وسجلت نجران 5 حالات، والباحة 4 حالات، فيما سجلت حائل وتبوك أدنى الحالات بواقع 3 و 2 على التوالي.



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