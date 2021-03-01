متجر العثيم واقوى العروض والتخفيضات على الأدوات المنزلية

متجر العثيم لديه العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، ولذلك أينما كنت متواجد فيمكنك الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات التي يقدمها متجر العثيم بصورة مستمرة على جميع أقسامه، وبجميع الفروع وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل العروض المقدمة من العثيم على الأدوات المنزلية.

عروض متجر العثيم 2021م

وصل سعر غلاية كيك أون ستيل إلى 39 ريال سعودي.

فرن نيكاي كهربائي وصل سعره إلى 219 ريال سعودي.

خلاط فيليبس مع مطحنة وصل سعره إلى 99 ريال سعودي.

بلغ سعر مقلاة السيف الصحية برو 9 لتر 1800 واط إلى 449 ريال سعودي.

ميكروويف السيف 20 لتر، وصل سعره إلى 239 ريال سعودي.

ميكروويف هومر كهربائية 20 لتر وصل سعره إلى 209 ريال سعودي.

غلاية ماء كوولين زجاج وصل سعرها إلى 59 ريال سعودي.

بلغ سعر غلاية ماء جيباس إلى 99 ريال سعودي.

مفرمة ملوخية هومر وصل سعرها إلى 99 ريال سعودي.

خلاط كولين وصل سعره إلى 69 ريال سعودي.

بلغ سعر محضرة قهوة تركي إلى 99 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع مطحنة وصل سعرها إلى 225 ريال سعودي.

صانع طعام هومر وصل سعره إلى 199 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بانيكس بلغ سعرها 165 ريال سعودي.

فرن ريديول كهربائي وصل سعرها إلى 255 ريال سعودي.

حافظة طعام برينس حرارية وصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي.

حافظة طعام نياسا بلغ سعرها 85 ريال سعودي.

مكنسة موج ناعمة وصل سعرها إلى 15.95 ريال سعودي.

قدر هوم واي ماريل وصل سعره إلى 184 ريال سعودي.

مقلاة نيو مع غطاء وصل سعرها إلى 55 ريال سعودي.

طقم قدور كاسا وصل سعره إلى 159 ريال سعودي.

كاسات كاسا وصل سعرها إلى 13.95 ريال سعودي.

قد يهمك: أفضل عروض متجر العثيم وأهم التخفيضات المميزة 1442 28/2/2021 - 13:29 م عروض اسواق العثيم مصر من 1 وحتى 11 مارس 2020 1/3/2020 - 15:06 م

لمزيد من العروض يمكنكم متابعة: مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية وأفضل العروض والتخفيضات

لمزيد من العروض يمكنك متابعة: أفضل عروض متجر العثيم وأهم التخفيضات المميزة 1442