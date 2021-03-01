شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 317 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 335 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 317 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 335 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 377.700 حالة، من بينها 2560 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 492 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 368.640 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6500 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.6%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.67%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (142)، المنطقة الشرقية (72)، منطقة مكة المكرمة (45)، منطقة القصيم (10)، منطقة عسير (8)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة الجوف (6)، منطقة جازان (6)، منطقة نجران (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة حائل (3)، منطقة تبوك (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (110)، مكة المكرمة (26)، الدمام (15)، جدة (11)، المبرز (10)، مليجة (8)، الخفجي (8)، الهفوف (7)، القطيف (7)، بريدة (6)، المدينة المنورة (6)، الخرج (6)، عرعر (5)، نجران (5)، الزلفي (5)، حوطة بني تميم (5)، النعيرية (5)، جازان (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (130)، جدة (21)، الدمام (15)، الدلم (14)، حائل (11)، مكة المكرمة (11)، وادي الدواسر (11)، الخرج (10)، المجمعة (6)، ينبع (6)، المبرز (6)، سكاكا (5)، الجبيل (5)، بني حسن (5)، الطائف (4)، القطيف (4)، الظهران (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.