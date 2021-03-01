شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعو للإبلاغ عن الغرباء والمحتوى المسيء في «مدرستي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت وزارة التعليم أبناءها الطلاب والطالبات إلى رفض مشاركة أي شخص غريب من خارج المؤسسة التعليمية، وحضوره معهم في منصة (تيمز)، داعية إياهم إلى المسارعة بإبلاغ المعلم أو المعلمة بالأمر لاتخاذ الإجراء المناسب حياله من قبلهم، كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن نشر أي محتوى غير مناسب أثناء الدرس، محذرة من أن هذا الأمر قد يعرض المتسبب فيه إلى عقوبات صارمة وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمر.