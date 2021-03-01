شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا «الباليستي» الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​اطمأن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير الرياض بالمتضررة منازلهم، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.​